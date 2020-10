A Tollegno oltre 200mila euro di interventi tra telecamere, lavori al Municipio e lampade al led

Fitto programma di interventi a Tollegno. Si comincia con la sostituzione della vecchia illuminazione con nuove lampade al led in tutto il territorio comunale. “Si tratta di una riqualificazione importante che guarda all'efficientamento energetico – commenta il sindaco Pier Giuseppe Acquadro – Si tratta di un'opera da circa 100mila euro che si realizzerà entro i primi mesi del 2021”.

All'orizzonte anche il rifacimento della facciata del Municipio. “Il progetto è stato approvato e abbiamo ricevuto un finanziamento tramite un bando – sottolinea il primo cittadino – Si procederà a sistemare anche il tetto e tutti i serramenti del Municipio per una cifra vicina ai 100mila euro: più della metà saranno fondi comunali, la parte restante, invece, contributi regionali. Cambierà la zona d'accesso dal momento che l'amministrazione vuole ritornare alle origini dell'immobile. I lavori, molto probabilmente, partiranno entro la fine dell'anno”.

Passi in avanti anche nel campo della videosorveglianza. “Procede l'iter dell'istallazione di telecamere sugli accessi a Tollegno – spiega Acquadro – L'investimento è pari a 25mila euro tra fondi comunali e regionali. Sono previste una decina di telecamere da distribuire nei punti d'accesso e strategici del Comune, come palestra, cimitero ecc. A queste si aggiungeranno, in un secondo momento, altre telecamere ampliando il progetto”.

Infine, novità anche sui vasi decorativi adibiti all'illuminazione pubblica, sradicati e danneggiati nel luglio scorso da mani ignote. “Purtroppo non siamo riusciti a identificare gli autori di questo atto vandalico – conclude amareggiato il sindaco – La stima del danno è sui 4-5mila euro. Entro la fine dell'anno sostituiremo i vasi danneggiati istallandone di nuovi”.