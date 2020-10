A Piedicavallo si lavora senza sosta, ruspe in paese e riapre alla viabilità ponte Circonvallazione

Si continua a lavorare senza sosta a Piedicavallo. Dopo aver ripristinato i servizi essenziali alle case nelle 24 ore successive all'alluvione, è stata riaperta la viabilità sul Ponte della Circonvallazione già dalla serata di lunedì sera. Insieme ai tecnici della Provincia, è stato messo in sicurezza il ponte ripristinando i collegamenti tra le sponde del torrente Mologna.

“Si è provveduto a sistemare in maniera provvisoria il transito per i residenti – sottolinea il sindaco Carlo Rosazza Prin - e, grazie alla riapertura del guado di frazione Piana, sono arrivati questa mattina in paese escavatori e mezzi pesanti per mettere in sicurezza il torrente Mologna, all'interno del centro abitato, operando anche sul ponte di via Roma. Una volta qui, avranno inizio i lavori veri e propri di somma urgenza”. E come preannunciato, da stamattina sono arrivati camion e mezzi d'opera per gli interventi a Piedicavallo nell'alveo del torrente.