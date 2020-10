A Miagliano investimenti da quasi 20mila euro con divisori e barriere. Vinetti: “Parola d'ordine? Sicurezza”

Investimenti importanti per la Scuola dell'Infanzia di Miagliano. A darne comunicazione il vicesindaco Mauro Vinetti: “Con l'inizio del nuovo anno, sono stati utilizzati 15mila euro di fondi comunali e statali per il porticato esterno e due aule interne rendendo perfettamente funzionante la struttura scolastica. A questi si aggiungono altri 3mila euro per barriere in plastica e divisori presenti nel giardino per meglio consentire il distanziamento tra i bambini, garantendo così la sicurezza”.

Ed è proprio la sicurezza la missione principale dell'amministrazione comunale. “Ospitiamo alla materna 49 bambini – sottolinea Vinetti – e le maestre hanno lavorato bene nella divisione dei gruppi. Siamo fortunati perchè il plesso consente molti accessi e un'organizzazione più funzionale. Problematiche non ne abbiamo avute”.