Lo Chalet Steakhouse&Potatoes riapre a pranzo con un nuovo menù autunnale

Con l’arrivo dell’autunno e dei suoi cambiamenti di stagione, cambia anche il menù de “Lo Chalet Steakhouse & Potatoes” di Vigliano. Il locale infatti, ha deciso di apportare alcune modifiche al menù per seguire la stagione entrante e per dare più importanza ad alcuni tagli di carne, preparati in varie cotture.

Le novità della stagione sono molte: il locale riapre anche per pranzo con il nuovo orario invernale 12:00-14:00 tutti i giorni (esclusi il lunedì ed il sabato) proponendo un piatto unico, a 12 euro, pensato appositamente per la pausa pranzo di chi lavora. La domenica, il locale riserverà un “menù bimbi” gratis. Mentre, il martedì, applicherà uno sconto del 10% per chi prenoterà il proprio tavolo online, dal sito www.lochaletsteakhouse.com.

Torna, dopo il grande successo dei primi due appuntamenti, il “Crushi” (il sushi di carne) in programma per giovedì 22 ottobre.Infine, sino alla fine del mese di ottobre, dal martedì al giovedì al locale i clienti potranno richiedere lo speciale “Oktoberfest”, composto da una birra e un piatto dedicato alla festa tedesca.

Lo Chalet riparte con le consegne a domicilio tutti i giorni: si potrà prenotare e pagare direttamente dal sito www.lochaletsteakhouse.com.

Lo Chalet si trova in via per Chiavazza 41 a Vigliano Biellese.

Per info e prenotazioni: Cell. 333 4424617 - www.lochaletsteakhouse.com

