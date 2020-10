Valdigne Triathlon, grandi risultati al Duathlon di Cuneo

Sabato 3 ottobre 2020 a Cuneo si sono svolti i Campionati Italiani di Duathlon (corsa-bici-corsa), mentre domenica 4 ottobre sono andati in scena le prove del Trofeo Italia per le categorie Ragazzi ed Esordienti e le gare promozionali per le categorie cuccioli e minicuccioli, perfetta l’organizzazione della società Cuneo1198 nel completo rispetto delle normative Covid19.

Coinvolgente lo speaker, Fabio D’Annunzio, che ha mantenuto alta l’attenzione dei giovani e meno giovani per tutta la durata dell’evento, cosa non semplice visto che le partenze “crono”, per ovvie esigenze, hanno dilatato le tempistiche della manifestazione. Grandi risultati per i giovani di Valdigne Triathlon, la ticinese Letizia Martinelli (2003) ha ottenuto un fantastico argento nella categoria Youth B, nonostante un problema al freno posteriore che le ha condizionato la frazione di bike (lunga ben 10 km ed a cronometro).

Ancora una volta la troviamo sul podio con ottime performaces nelle tre frazioni della gara. Molto tenace la prova di Costanza Antoniotti (2006) che nella prima frazione di run ha ottenuto un parziale estremamente positivo, ma ha compromesso la sua gara facendo un errore di percorso in bici che le ha fatto perdere secondi importanti, nonostante ciò per lei un ottimo 4° posto assoluto e prima tra le nate del suo anno. Per la giovanissima biellese bisogna ricordare che per la contemporaneità delle gare ha dovuto, suo malgrado, rinunciare alle finali nazionali dei 2000 m su pista di atletica che si sono svolte a Forlì nella stessa data, dove si era qualificata nelle scorse settimane.

Nella classifica finale della Coppa Italia ancora a premi le due ragazze (venivano premiate le prime sei posizioni) grazie ai piazzamenti ottenuti nelle gare dei Campionati Italiani di Triathlon di Lovadina, di Cuneo di Duathlon e delle Prove Standard Nazionali, per Letizia Martinelli uno splendido 2° posto assoluto e per Costanza Antoniotti 6° posto assoluto (sempre prima tra le 2006).

Domenica 4 ottobre, ha chiuso positivamente la prova il candelese Tommaso Ramella Levis che nel Trofeo Italia categoria Ragazzi ha fermato i cronometri con un tempo di 14’ e 42” in 107° posizione. Nella gara promozionale dei Cuccioli Maschile, ottimo il risultato del più giovane della squadra, Tommaso Mattiazzo, che ha terminato con un 16° posto assoluto, a pochissimi secondi dal podio, molto positive per lui le frazioni podistiche affrontate con tanta grinta e passione.

Molto felice, Alberto Belli, uno dei dirigenti biellesi di Valdigne Triathlon: “Anche in questo weekend abbiamo partecipato con gioia ad un altro Campionato Italiano Giovanile. Bravissimi tutti i nostri ragazzi siamo molto felici anche per gli ottimi risultati raggiunti. Ora per noi Master e Senior ci saranno, nel prossimo fine settimana, i Campionati Italiani di Triathlon Medio in Puglia a Borgo Egnazia dove avremo una folta rappresentativa di atleti tra cui molti biellesi”.