Stellare Matilde Ferraris: è campionessa italiana. Pugilistica Biella Boxe al settimo cielo

Prestigioso risultato per la Pugilistica Biella Boxe, al decimo anno di attività, ai Campionati Italiani che si sono svolti lo scorso fine settimana a Roseto degli Abruzzi. Matilde Ferraris (già argento lo scorso anno agli italiani e bronzo agli Europei schoolgirl 2019 con la Nazionale a Tblisi, in Georgia) ha vinto la medaglia d’oro nei 48 chili junior sconfiggendo la fortissima atleta siciliana Federica Lombardo, anche lei azzurra, di un anno più grande, argento 2019 ai Campionati europei che si sono svolti in Romania.

Quinto posto invece per Sara Moksiti, nella categoria 57 chili schoolgirl. Le due ragazze si allenano ormai da anni per la “Pugilistica” nella palestra “Fit 4 You” di via Friuli a Biella. Tra le junior, in una finalissima da incorniciare, Matilde Ferraris ha inanellato un match perfetto e spettacolare contro la quotatissima avversaria, non sbagliando praticamente nulla, seguita come sempre all’angolo dal suo maestro, Vincenzo Frascella.

Alla fine dell’incontro, il CT della Nazionale Italiana femminile schoolgirl, junior e Youth, Valeria Calabrese, ha inviato un bel messaggio all’azzurrina: “Hai fatto un capolavoro, Mati, bravissima!”. In semifinale, Matilde aveva sconfitto per 5 a 0 la laziale Martina Roccatani. Sara Moksiti - emozionata per l’esordio - è uscita sconfitta ai quarti di finale con la laziale Ginevra Muzzi, che si è poi laureata campionessa Italiana della categoria, per un risicatissimo e contestato 3 a 2.

L’avversaria della biellese è apparsa molto scorretta ed è stata più volte ripresa dall’arbitro, ma si è lo stesso aggiudicata il match con un verdetto molto discutibile.