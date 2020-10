Scherma, Vittoria Siletti seconda nel ranking convocata al ritiro della Nazionale under 20

Grande soddisfazione per la sezione scherma della Pietro Micca: Vittoria Siletti è stata convocata al ritiro della Nazionale Under 20, in programma dal 6 all’11 ottobre al Centro di preparazione Olimpica di Formia. L’allenamento collegiale è riservato a 12 atlete e prevede un momento di incontro anche con la Nazionale assoluta.

“Sono soltanto 3 le atlete selezionate per la categoria cadette” spiega l’Istruttrice Jessica Lagna “Vittoria attualmente è 2° del ranking italiano di categoria e 6° in quello Giovani, la categoria superiore. Questo le ha aperto le porte di questo interessante collegiale. Purtroppo, l’assenza, speriamo temporanea, di competizioni, ha indotto la Federazione ad aumentare il numero di ritiri per gli atleti di vertice”.

Tutti gli atleti sono stati sottoposti a test sierologico prima della partenza ed è stato effettuato loro un tampone all’arrivo. È previsto un periodo di isolamento fino all’esito del test, dopodiché sarà possibile iniziare l’allenamento. “Il fatto che ci sia una sovrapposizione con la squadra assoluta è molto stimolante” dice Vittoria “è prevista una simulazione di gara, il che mi fa molto piacere perché è da gennaio 2020 che non affronto competizioni ufficiali. Pur non essendo una prova di campionato, è comunque un modo per sperimentare di nuovo le sensazioni che in allenamento sono difficili da ritrovare. Inoltre, il livello è molto alto, essendo presenti tutte le migliori atlete d’Italia. Sono molto contenta di poter partecipare”.

La stagione agonistica Nazionale al momento è ancora incerta, in quanto si attendono le disposizioni ministeriali. Per quanto riguarda l’attività internazionale invece, l’inizio è previsto per il gennaio 2021.