Karate, Ippon 2 riparte dall'Eurocup d'Austria: ecco i risultati

Dopo l'obbligata e lunga pausa agonistica, il 19 e 20 settembre, nel piccolo comune Austriaco di Maria Alm, circondato dalle montagne, si è svolta la gara Internazionale di karate Eurocup 2020 a cui hanno partecipato più di 700 atleti e tra essi i biellesi della Ippon 2. Organizzazione encomiabile all'insegna della sicurezza con ampi spazi a disposizione e rigoroso uso di mascherina e gel.

Le squadre sono state divise e alloggiate in strutture immerse nel verde, il programma gara ha scansionato sul tatami, ad orari ben definiti, gli atleti interessati e i coach; naturalmente non era ammesso il pubblico. Tra tutti gli atleti di alto livello, i ragazzi del Maestro Feggi, hanno ritrovato le emozioni della competizione e hanno risentito, dopo tanto tempo, lo scorrere dell'adrenalina che ha fatto rinascere la grinta.

Superando con padronanza numerosi combattimenti, sono stati ottenuti i seguenti risultati: 3° Axel Aglietti Z. (cat. Under 21, -75 kg), 3° Jacopo Botosso (cat. Under 18, -61 kg), 5° Greta Tarabbo (cat. Under 18, -59 kg), 5° Alessio Durante (cat. Under 16, -63 kg), 5° Alessandro Demargherita (cat.Open Seniores).