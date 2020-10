Il tennis promosso ai Faggi. Open day per ragazzi e bambini il 10 ottobre

Sabato 10 Ottobre, dalle 10 alle 18, presso I Faggi nella storica sede di Via Ramella Germanin 28, lo staff tecnico di Tweener Asd (che già opera con corsi e squadre agonistiche al centro Pralino) diretto dal Maestro Nazionale Guido Monaco, organizza una giornata promozionale per far provare il TENNIS a tutti i ragazzi e bambini nati dal 2002 al 2015.

Chi si iscriverà alla scuola tennis, potrà usufruire, dalla fine di Ottobre, anche della sede dei Faggi.

Si tratta del primo mini evento, che farà da apripista ad una serie di appuntamenti per far conoscere i progetti sportivi e di ristrutturazione del club che andranno via via a concretizzarsi.