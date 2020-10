Biella-Santuario d'Oropa: verso il record di iscritti. Raggiunta quota 500 con tante stelle partenti

La fatidica quota 500 è stata superata nella serata di lunedì quando mancano ancora tre giorni interi allo scadere delle iscrizioni, fissato per le ore 24 di giovedì, esclusivamente sul sito www.biellasport.net. Il record di partenti risale al luglio 2014 quando furono ben 570, ma solo in altre tre occasioni si superano i 500: 558 nel 2017, 545 nel lontano 1974 e 505 nel 2015. Il tempo per un nuovo record c'è tutto.

AUMENTANO LE STELLE AL VIA Giorno dopo giorno si sono aggiunti grandi nomi per questa 25ª edizione. Ricapitoliamo quelli già presentati nei giorni scorsi e integriamo con tutti gli altri sino ad ora arrivati.

SARA DOSSENA, bergamasca di nascita, classe 1984, attualmente tesserata per la 101 Running di Gallarate. Dossena nel 2017 è stata campionessa italiana assoluta sui 10 km in pista e su strada e nel 2018 chiuse al 6° posto l’Europeo di Mezza Maratona, vincendo l’oro in Mezza Maratona ai Giochi del Mediterraneo. Con i risultati ottenuti nel 2019 era una delle atlete italiane che avrebbero preso parte alle Olimpiadi di Tokyo, poi rinviate al 2021. Per l’atleta lombarda è un graditissimo ritorno sulle strade che portano ad Oropa: vinse nel 2017 con il tempo di 54 minuti e 21 secondi, che è di fatto il secondo crono di sempre dietro solo a quello record ottenuto da Valeria Straneo nel 2011 quando corse in 52'16”.

SARA BROGIATO, classe 1990 di Moncalieri, è in forza all'Aeronautica Militare ed ha un curriculum di tutto rispetto con alcune presenze in nazionale (Cross Europei, Mezza maratona mondiale, Coppa Europa 10mila). Nel 2020 ha chiuso 6ª gli italiani di mezza maratona, specialità nella quale era stata bronzo tricolore nel 2019 e oro nel 2017. Per lei quest'anno anche il successo nella prestigiosa “Corsa di Miguel” a Roma. Nel Biellese ha già corso, prendendo parte da protagonista al Giro Internazionale di Pettinengo.

LISA BORZANI: padovana, classe 1979, da tempo residente in Valle d'Aosta, tesserata Bergamo Stars, nazionale azzurra ai campionati del Mondo di Trail Running nel 2017 e nel 2018 e plurivincitrice del Tor des Geants. La canavesana CHIARA GIOVANDO (Atl. Monterosa Fogu Arnad, classe 1979) è atleta di primissimo piano nel mondo del trail e della corsa in montagna, nazionale azzurra lunghe distanze al mondiale dell’anno scorso in Argentina. La scorsa settimana ha vinto il “Colle Braida Trail Valgioie” e durante l’estate si è dedicata alla sua altra grande passione, lo scialpinismo. Nel Biellese la ricordiamo vincitrice al Casto e protagonista in altre gare.

GLORIA BARALE, classe 1985 portacolori del Cus Torino si ripresenta alla Biella-Oropa dopo la conquista del secondo posto assoluto nella passata edizione. Nella parte finale del 2019 si era imposta nella 2 Mulini di San Paolo Solbrito, e si era aggiudicata anche il Cross del Panaton a Prato Sesia. Ultima in ordine di tempo l'iscrizione della cuneese LORENZA BECCARIA 23enne in forza all'Atletica Saluzzo, più volte inserita nei gruppi di lavoro della nazionale italiana di Corsa in Montagna. Lo scorso anno ha conquistato la medaglia d'argento tricolore agli italiani di corsa in montagna lunghe distanze. Per lei anche il successo alla 12 km di Cuneo. Nel 2020, prima del lockdown, è stata poi seconda nel prestigioso Filetta Trail di Malonno.

In ambito maschile, invece, il nome caldo è quello di RENE' CUNEAZ valdostano classe 1988 in forza al Cus Pro Patria Milano. E' salito agli onori della cronaca nel novembre del 2019 quando si aggiudicò il titolo italiano assoluto in Maratona. Sempre nel 2019 aveva sfiorato il podio ai campionati italiani dei 10 km su strada, chiudendo al 4° posto. Valdostano è anche OMAR BOUAMER (Gp Parco Alpi Apuane, classe 1989), infermiere impegnato in prima linea contro il Covid all’ospedale Parini di Aosta, lo scorso anno si è fatto notare siglando il nuovo record della “Metà Mezza di Aosta” su distanza di 11km e vincendo la T-Fast 10K di Torino. Nel 2020, prima del lockdown, con la nuova maglia delle Alpi Apuane ha conquistato il titolo regionale toscano nel Cross Country.

Dalla Lombardia, invece, arriva GIUSEPPE MOLTENI (Atl. Desio), atleta del 1982 ormai di casa a a Oropa: fu vincitore della 41ª edizione nel 2016 e protagonista anche nelle successive quando chiuse 5° nel 2017, 4° nel 2018 e 3° nel 2019. Lombardo è anche il 28enne MICHELE BELLUSCHI (Grottini Recanati) che una quindicina di giorni fa si è imposto nella Mezza Maratona di Monza e ad inizio anno, prima del lockdown, aveva vinto sulla stessa distanza anche a Novara. Anche lui è stato più volte in gara a Oropa pur senza mai salire sul podio. L'ossolano MARCO GIUDICI (Sport Project Vco, nato nel 1995) è assolutamente in forma e potrebbe essere una delle sorprese della Biella-Oropa di sabato prossimo: quest’anno ha corso i 5000 in 14’34” e ha appena vinto la 10 km alla Salomon Running a Milano in 32’29”.

Nel 2019 fu sul primo gradino del podio al Trail di Vogogna, gara di 18 chilometri. In chiave biellese ha confermato la sua presenza il plurivincitore ALBERTO MOSCA (Atl. Potenza Picena), uno dei beniamini dell’atletica biellese: classe 1978 compete ancora alla pari con atleti di altissimo livello molto più giovani di lui. Conosce l’asfalto e i cubetti della Biella-Oropa come se fossero la sua casa: ha vinto nel 2012 e nel 2014, salendo sul terzo gradino del podio nel 2015, terminando 5° nel 2016 e 4° nel 2019. Fu anche protagonista nella prima edizione sul nuovo percorso (nel 2005) quando terminò terzo. E’ anche uno dei pochi atleti a vantare dei podi sul percorso originale di 11,3 chilometri in uso dal 1973 al 2002: 3° nel 1997, vincitore nel 2000 e 2° nel 2002.