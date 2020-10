Partito Democratico: "A Cossato pianificazione e controllo dei lavori assenti dall'agenda dell'amministrazione"

"Amministrare un comune non è facile e sicuramente ci vuole competenza e capacità.Molteplici sono i lavori che bisogna fare quotidianamente per dare servizi ai cittadini e rendere la cittadina migliore.Naturalmente, come in tutte le cose il risultato lo si ottiene quando si dimostra efficienza e velocità, completando i lavori nel miglior modo possibile. Potremmo dire che ciò è scontato ma non sempre queste banalità vengono rispettate e l’esempio l’abbiamo in via Maffei vicino alla LIDL, quando un semplice buco fatto per riparare un guasto diventa una voragine è poi, a causa delle recenti piogge, un lago con tutte le protezioni buttate a terra dal vento.

Oltre al degrado abbiamo anche il pericolo.Qualcuno potrebbe dire ma cosa centra il Comune in tutto questo?Provate a pensare se foste voi a commissionare questo lavoro e chi lo sta eseguendo lasciasse questo scempio (vedi foto ) cosa fareste ? Sicuramente avreste chiamato l’artefice di questo scempio è l’avreste obbligato a riparare.Perché se è vero che l’azienda lo deve fare è altrettanto vero che è un nostro obbligo controllare ed eventualmente contestate A Cossato NO! non si va nemmeno a controllare e se qualcuno, come in questo caso protesta, la cosa più facile è dare la colpa a chi fa i lavori.Purtroppo è una situazione ormai comune, a meno che non ci sia un ritorno politico di immagine, l’amministrazione è assente.Povera Cossato! Siamo alle solite…. Controllo, manutenzione, pianificazioni dei lavori, questi sconosciuti. Fra la gente con la gente". Questa la nota stampa dei Dem.