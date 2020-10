Maltempo, Andrea Delmastro: "Agire subito con commissario straordinario sul modello Genova"

"I catastrofici danni provocati dagli eventi alluvionali di questo fine settimana in Piemonte con strade e infrastrutture ormai inagibili, ponti crollati, aziende sommerse dall’acqua, impongo una risposta immediata nella ricostruzione.

L’unica risposta è un commissario straordinario con poteri speciali che, sul “Modello Genova”, abbia la possibilità di accelerare la ricostruzione, superando i limiti della burocrazia italiana.

Sui recenti fatti di cronaca il parlamentare biellese ha posto un'interrogazione al Governo chiedendo se intenda provvedere alla nomina di un commissario straordinario con poteri speciali". Questa la dichiarazione dell'On. Andrea Delmastro (FdI).

Interrogazione presentata oggi alle 14,41

"Al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti - Per sapere - premesso che: In data 2-3 ottobre 2020 una fortissima calamità e un evento alluvionale di eccezionale gravità hanno colpito la Liguria ed il Piemonte, dove in appena 24 ore le precipitazioni hanno superato le cifre raggiunte nel 1958; le precipitazioni sono state eccezionali, con punte di particolare intensità nelle Provincie di Biella, Verbano-Cusio-Ossola e Cuneo, producendo estese e diffuse esondazioni dei corsi d’acqua, erosioni spondali, crollo di alcuni ponti, frane che hanno colpito beni immobili pubblici e privati, spesso pregiudicando anche servizi essenziali; nel biellese in particolar modo è stata flagellata l'Alta Valle Cervo e segnatamente i comuni di Piedicavallo, Rosazza e Campiglia Cervo, oltre alla Valsessera ed il biellese tutto in generale; in goni caso sono più di 108 i Comuni piemontesi fortemente colpiti e tanto basta per rappresentare la gravità dell'evento e la criticità della situazione; il Presidente della Regione PIemonte Cirio ha già precisato che, raccolta la massa degli interventi di urgenza, chiederà la dichiarazione dello stato di emergenza; la dichiarazione dello stato di emergenza e il reperimento delle risorse sono certamente il primo ed ineludibile passaggio per la ricostruzione; i catastrofici danni provocati dagli eventi alluvionali con strade e infrastrutture ormai inagibili, ponti crollati, aziende sommerse dall’acqua, impongono una risposta repentina nella ricostruzione che non può essere assicurata solo dal reperimento delle risorse; al fine della celere ricostruzione appare necessario, sulla scorta del felice "Modello Genova", nominare senza indugi un commissario straordinario con poteri speciali che abbia la possibilità di accelerare la ricostruzione, superando i limiti della burocrazia italiana. il ritardo nella ricostruzione sarebbe esiziale e le briglie della burocrazia italiana potrebbero costituire il secondo e più prolungato evento catastrofale per le zone interessate dalla alluvione per le zone colpite; Se il Governo Italiano, il Presidente del Consiglio e il Ministro interrogato siano a conoscenza della gravità dei fatti esposti e se intendano intraprendere iniziative volte alla designazione di un commissario straordianrio con poteri speciali per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi alluvionali del 02 e 03 ottobre 2020