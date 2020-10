Alluvione, scrive il Pd: “Ci auguriamo che Regione porti attenzione a tutto il Biellese"

"Il presidente del Piemonte è venuto in visita a Rosazza, nell’Alta Valle Cervo per osservare di persona lo stato dell'arte e le criticità emerse dopo l'ondata di maltempo. Il Partito Democratico biellese lo ringrazia: interpretiamo la sua presenza come la volontà di verificare di persona quanto sia stata devastante l’ondata di maltempo che ha colpito il territorio biellese per quindi poi intervenire”.

A scriverlo, in un comunicato stampa ai giornali, la segreteria provinciale del Pd che prosegue: “Siamo stati pesantemente colpiti in un territorio che ha evidenti difficoltà ad affrontare e risolvere da solo le decine di eventi che hanno colpito i nostri comuni. Consideriamo la presenza del presidente di Regione Cirio a Rosazza come il segnale di una vicinanza ai problemi del Biellese intero, comprendendo che non potesse fare sopralluoghi in tutti i nostri comuni colpiti dal maltempo. E' opportuno infatti rimarcare l'esigenza che l’attenzione immediata che è stata dimostrata si tramuti quanto prima in atti ed azioni che abbiano l'obiettivo di produrre finanziamenti per il pronto intervento e ristoro per tutti i nostri comuni colpiti”.