La scuola di Pettinengo vince il premio CinemAmbiente Junior 2020

La pluriclasse terza e quinta della scuola primaria di Pettinengo, dell'Istituto comprensivo Pettinengo - Valle Mosso, si è aggiudicata il premio CinemAmbiente Junior 2020 edizione speciale, con il cortometraggio "Un albero può cambiare la vita", realizzato durante l'anno scolastico 2018/2019, della durata di 2 minuti e 2 secondi. Grande soddisfazione delle Maestre Cristina Casonato e Loredana Erbetta che hanno guidato e sostenuto gli allievi durante il loro lavoro.

Anche il sindaco Gianfranco Bosso in collegamento via Skype si è complimentato con la scuola e i ragazzi.La premiazione ha avuto luogo al cinema Massimo di Torino a chiusura del festival, che è andato in scena dall'1 al 4 di ottobre. Questi gli alunni che hanno partecipato al progetto: Melissa Colombo, Simone Magagna, Francesco Magnani, Francesco Nelva, Junior Osamudiamen, Flaminia Piana, Perla Prina Cerai, Gabriele Vaccaro, Gabriel Ansermino, Alice Battagin, Ludovica Marangon, Ludovico Sorintano, Giada Orso, Christian Mazzola, Christian Picello.