Tentano di rapinarlo ma riesce a scappare: i Carabinieri fermano i responsabili

E' accaduto a Biella nella notte. I Carabinieri della squadra di intervento operativo del 1° Reggimento Piemonte, giunti nel capoluogo per supportare l'arma locale nel presidio al Villaggio La Marmora, hanno fermato un'auto su viale Macallè poiché circolava a luci spente.

Il ragazzo al volante, visibilmente preoccupato, dice loro di non aver fatto in tempo ad accenderle poiché poco prima due uomini, in un'area di parcheggio poco distante, avevano tentato di rapinarlo della sua collana in oro. Ma era riuscito a fuggire. I militari della stazione di Biella congiuntamente a quelli della SIO hanno quindi avviato immediatamente le ricerche nelle vie limitrofe.

Non è passato molto tempo prima che una delle pattuglie è riuscita a rintracciare due ragazzi. Successivi e più approfonditi accertamenti svolti presso gli uffici del comando carabinieri di via Rosselli hanno permesso di individuarli quali autori materiali del fatto. Gli atti sono stati inoltrati immediatamente alla Procura per le successive determinazioni. Ora i due giovani, di 21 e 25 anni, entrambi originari di Biella e con qualche precedente, dovranno rispondere di tentata rapina in concorso.