Tavigliano risparmiato da maltempo, sindaco: “Poche frane”. Resta chiusa strada Bocchetto Sessera VIDEO

“Rispetto a ciò che è successo altrove, siamo stati fortunati”. Tira un sospiro di sollievo il sindaco di Tavigliano Gino Mantello dopo l'ondata di maltempo che ha colpito le zone dell'alta Valle Cervo e della Valsessera.

“Una decina di piante sono cadute nella notte di venerdì e ho dovuto chiudere un paio di strade per la loro rimozione – spiega il primo cittadino – Le ho poi riaperte nella giornata di sabato. In aggiunta, si sono verificate alcuni piccoli smottamenti lungo il percorso che porta alle Piane di Pratetto, subito risolti in poche ore”.

Resta chiusa la strada che porta al Bocchetto Sessera: una frana di grandi dimensioni ha spazzato via la carreggiata 150 metri prima del ristorante, salendo dalla Valle Cervo, bloccando di fatto la viabilità. “Ci penserà la Provincia a rimuovere i detriti” conclude il sindaco.