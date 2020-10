Maltempo, Casapinta bersaglio di frane e dissesti. Sindaco: “Momento difficile” FOTO

Il maltempo dell’ultimo weekend ha causato danni ingenti in buona parte del Biellese. Il comune di Casapinta non è stato risparmiato ed anzi è divenuto bersaglio di numerose frane e dissesti.

“È stato un momento difficile - racconta il sindaco Mauro Fangazio - alcune abitazioni sono state rese irraggiungibili. Venerdì, infatti, una frana ha isolato due frazioni, quelle di Rondo e di Scalabrino, andando a ricoprire di terra via Rondo, che le congiunge al nostro comune. Sabato abbiamo subito provveduto a liberare il tratto ma bisogna rimanere vigili. Abbiamo fatto ispezionare il sito da un geologo che ci ha spiegato che potrebbero verificarsi nuovi smottamenti, soprattutto in caso di nuove piogge. Di conseguenza è ancora impossibile percorrere la strada in auto, si può transitare solo a piedi, facendo estrema attenzione”.

Ma non è tutto. “Le frane hanno anche interessato alcune fognature di cui però si occuperà direttamente Cordar - continua il primo cittadino - e hanno reso inagibile il campo sportivo comunale. Il privato che lo gestisce sta cercando di risolvere la situazione ma ci sono da rimuovere molti alberi e tanta terra”.

Difficoltà anche in alcuni collegamenti. “Il tratto che collega Casapinta a Mezzana è stato chiuso nel weekend data l’elevata presenza d’acqua ma fortunatamente la Provincia stessa si è occupata questa mattina di renderla di nuovo percorribile – sottolinea Fangazio - Spero possano arrivare dei contributi grazie allo stato di calamità naturale che ci aiutino a risolvere perfettamente queste situazioni”.