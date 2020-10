Maltempo a Strona: chiuse due strade, danni ai sentieri e sfollata una famiglia

Il maltempo protagonista anche a Strona. Piccoli e grandi smottamenti si sono verificati in quasi tutto il territorio, con danni alla sentieristica. “Sono state chiuse due strade in frazione Zina e Gronda per la presenza di frane nelle vicinanze – afferma il sindaco Davide Cappio – Con tutta la pioggia che c'è stata poteva andare peggio. In questi giorni, partirà una ricognizione sui sentieri di montagna per fare il punto della situazione: sono crollati, infatti, alcuni ponticelli. Non vanno dimenticati i danni ai privati; inoltre, una famiglia è stata sfollata per sicurezza, a causa di una frana caduta poco distante dalla sua abitazione. Al momento non è ancora rientrata e si stanno facendo le valutazioni del caso”.

A Strona verrà chiusa al traffico la strada comunale di frazione Zina, nel tratto compreso dal civico 3 al 5 per eseguire in sicurezza opere di consolidamento del versante sottoscarpa della strada comunale. “La disposizione comincerà da oggi, 7 ottobre, fino al 30” afferma il sindaco. Inoltre, con ordinanza, si autorizza l'accensione anticipata del riscaldamento per un tempo massimo di 7 ore giornaliere.

“Invitiamo la cittadinanza a limitare l’accensione alle ore più fredde – sottolinea il primo cittadino - ricordando l’obbligo di legge di non superare la temperatura di 18° C + 2° C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili e di 20° C + 2° C di tolleranza per tutti gli altri edifici; oltre al senso di responsabilità affinché si persegua il contenimento dei consumi energetici”.