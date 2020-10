Maltempo, a Curino piante a terra e frane: sfollate due famiglie

Frane e piante abbattute dalla furia del maltempo. Anche Curino si è attivata per fronteggiare le criticità emerse nei giorni scorsi.

“Ci sono state parecchie frane nelle frazioni di Santa Maria, San Martino e San Bononio e in alcuni cantoni come a Olzera – spiega il sindaco Adriano Buzio – Una di queste è avvenuta vicino ad un'abitazione e, tra la notte di venerdì e sabato, si è scelto di evacuare due famiglie per precauzione. In quei giorni c'era una vera e propria montagna d'acqua e un vento terribile. Ad oggi le tre persone non hanno ancora fatto rientro e rimangono a casa di parenti, in attesa delle valutazioni del caso. Le frane sono state rimosse con lavori di somma urgenza”.

Numerose anche gli alberi piegati dalla forza del maltempo e precipitati lungo le strade di Curino. “Anche in questo caso, sono stati tagliati e portati via – sottolinea il primo cittadino - rendendo di nuovo percorribili le nostre arterie”. Problemi anche ai servizi di prima necessità.

“La luce è mancata in alcune frazioni fino alle 12 di sabato, in altre fino a domenica – conclude Buzio – Enel ha deciso, quindi, di mettere alcuni generatori per sopperire alla mancanza di luce in alcuni punti specifici del nostro Comune”.