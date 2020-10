Giornata della Fratellanza e della Pace, Graglia accoglie i rappresentanti delle fedi di tutto il mondo FOTOGALLERY

Cattolici, ortodossi, buddisti, induisti, musulmani, scinti. Sono solo alcuni dei rappresentanti della fede nel mondo che domenica 4 ottobre si sono incontrati a Graglia per partecipare alla Giornata della Fratellanza e della Pace. L'incontro, inserito nel calendario degli eventi che celebrano i 400 anni della statua dedicata a N.S. di Loreto, ha preso il via con la messa del mattino presieduta dal vescovo Roberto Farinella e la presenza, tra gli altri, del Cardinale Fitzgerald.

Dopo pranzo, il momento tanto atteso: i presenti si sono riuniti per ascoltare i diversi interventi del relatori, introdotti dal padrone di casa don Eugenio Zampa, che ha acceso il bracere contornato da 10 candele posto al centro della sala. Ogni rappresentante è intervenuto per porgere il proprio messaggio di pace e accendere la propria candela per poi recarsi all'esterno, dove si è tenuta la benedizione di un albero che è stato successivamente piantato nel comprensorio del Santuario di Graglia. Infine, ognuno dei presenti ha annodato un tessuto alla “Treccia della Fratellanza”.

A tutti i partecipanti è stato donato un adesivo calamitato con il logo del Santuario, mentre alla trentina di religiosi presenti è stata consegnata una targa ricordo."È andata molto bene - racconta il rettore del Santuario don Eugenio Zampa -. Nonostante le difficoltà, i presenti hanno fatto di tutto per non mancare: siamo molto soddisfatti della riuscita di questa giornata piena di emozioni".