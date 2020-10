Delfino di Valdilana, eletto il direttivo nel segno della continuità: ecco i progetti futuri

L’associazione Delfino di Valdilana conferma Ernesto Giardino alla presidenza. E programma i prossimi mesi puntando a portare avanti attività e servizi anche in presenza delle restrizioni imposte dalle normative anti-contagio.Lunedì sera l’assemblea dei soci si è riunita nei locali della casa della gioventù della parrocchia di Trivero Matrice, rispettando il distanziamento, per approvare il nuovo statuto che di fatto inserisce il sodalizio nelle organizzazioni di volontariato riconosciute dalla Regione e dallo Stato.

E’ stata anche l’occasione per eleggere il nuovo consiglio direttivo, per tracciare un bilancio delle attività del 2019 e per fare il punto della situazione sull’immediato futuro.Per quanto riguarda il direttivo, sono stati eletti Ernesto Giardino (presidente), Norberto Dall’Ara (vice presidente), Clara Mello Rella (segretaria), Vitalina Iacolino e Lorella Pilati (consigliere). Un rinnovo nel segno della continuità, visto che per quattro quinti il consiglio rispecchia quello che ha appena concluso il suo mandato. Ernesto Giardino è alla guida del Delfino ormai dal 2008: “Ringrazio ancora i soci per la fiducia - commenta - come sempre farò del mio meglio per portare avanti gli scopi dell’associazione. Il Delfino è in buona salute, abbiamo ripreso le attività pressoché a pieno ritmo dopo la flessione del lockdown e ci apprestiamo ad affronatre i mesi più freddi dell’anno, quelli in cui non sarà possibile fare attività all’aperto. Ma, pur divisi a gruppi, i nostri utenti che frequentano il centro incontro avranno comunque modo di ritrovarsi ed essere coinvolti in eventi adatti a loro”.

E’ infatti partito da qualche settimana il progetto Arcipelago Argento, in parte finanziato anche dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, che prevede appuntamenti dislocati in diversi luoghi del territorio. Verranno proposti momenti musicali e ricreativi, ma anche di cultura e informazione.L’assemblea del soci ha anche approvato il bilancio consuntivo 2019, facendo il punto della situazione nei vari settori che vedono impegnati i circa ottanta volontari dell’associazione: dai trasporti alla gestione del centro incontro, dal negozio “Uso e riuso” agli aiuti economici per i bisognosi, dagli eventi alla gestione della Residenza del sole al Centro Zegna.

La prossima iniziativa che coinvolgerà gli utenti sarà la gita a San Damiano d’Asti in occasione del raduno regionale dei centri incontro del Piemonte e della Valle d’Aosta. L’uscita è in calendario per domenica 11 ottobre ed è inserita nel programma di Arcipelago Anziani. Intanto proseguono le iniziative settimanali del centro incontro: ogni giovedì alcune donne si ritrovano per il laboratorio di cucito, mentre il martedì pomeriggio vengono proposte iniziative a carattere ricreativo.