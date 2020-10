Avis Coggiola, salta la cena sociale: appuntamento nel 2021

Niente cena sociale per l'Avis Coggiola. A darne comunicazione lo stesso direttivo sui canali social ufficiali: “Con enorme dispiacere dobbiamo comunicare che la tradizionale cena sociale con le premiazioni dei soci benemeriti non si svolgerà quest'anno; dopo attente riflessioni e valutazioni, con il senso di responsabilità che deve contraddistinguere la nostra associazione, abbiamo deciso di rinviarla al 2021, sperando che la situazione migliori e che si potrà festeggiare con serenità. Vi aspettiamo quindi per il prossimo anno, certi della vostra comprensione in questa situazione così anomala e ringraziamo per l'impegno continuo e regolare nel recarsi a effettuare donazioni”.