Rhythmic School ricomincia con il piede giusto, 1° la coppia Di Palma-Mello Grand

Nella giornata di sabato si è disputata presso il Forum di Biella la seconda prova del campionato regionale Silver di ginnastica Ritmica FGI. Subito a segno le atlete della scuola di Ritmica di Tatiana Shpilevaya che hanno conquistato il primo posto nelle allieve quarta fascia con Nadia Di Palma e nelle junior seconda fascia con Giada Mello Grand.

Buone prove anche per Giada Vitale quarta nelle junior 2, Virginia Dao Bulfoni quinta nelle allieve 1 e Beatrice Antorra sesta nelle A4. Le atlete sono state guidate in gara dalle istruttrici Arianna Prete ed Arianna Larice che così commentano il risultato – Di Palma e Mello Grand hanno eseguito ottimamente in gara due esercizi a cerchio e corpo libero la prima e cerchio e nastro la seconda, convincendo appieno la giuria e meritandosi entrambe la medaglia d’oro.

Buon quarto posto per Vitale che ha eseguito palla e clavette con alcune piccole imprecisioni, sesto posto per Antorra che ha eseguito il cerchio ottenendo il miglior punteggio, ma che non si è ripetuta alle clavette commettendo alcuni errori che le hanno impedito di salire sul podio. Quinto posto per Bulfoni che ha portato in gara il corpo libero ed il cerchio, quest’ultimo esercizio, purtroppo, disturbato dall’ingresso in pedana di una palla proveniente dalla zona d’allenamento e che le ha impedito un risultato migliore.

"Siamo soddisfatte di aver ricominciato a gareggiare e dei risultati ottenuti – concludono le tecniche – alcune delle nostre atlete hanno dimostrato di essere già in buona condizione, le altre avranno la possibilità di far meglio nelle prossime gare. Sabato e domenica prossimi grande impegno per lo staff della Rhythmic School che organizzerà presso il palazzetto dello sport di Candelo due gare valide per il campionato regionale silver allieve. La prima per il livello LB. La seconda per i livelli LD ed LE".