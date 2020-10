Rally & Co in pista al San Marino Legend, ecco i risultati finali FOTO

Una gara con alterne fortune per gli equipaggi Rally & Co presenti alla kermesse internazionale di San Marino "Rally Legend" al quale partecipano sempre famosi piloti quali Vatanen Delecour e Biasion affiancati da personaggi famosi per gli show che sanno offrire quali Ken Block e Paolo Diana.

Grande soddisfazione per Marco Bertinotti navigato dalla moglie Barbara Ravelli giunti al sesto posto assoluto nella categoria historic a bordo della loro spettacolare Opel Manta GTE con la quale hanno fatto spellare le mani per gli applausi da parte del numeroso pubblico presente. Note dolenti per il duo Stasia- Cappio a bordo della Ford Escort Cosworth vincitrice del Rally di Monte Carlo 1994, ritiratisi nelle prime battute di gara per una banalissima rottura alla quale purtroppo non si è potuto porvi rimedio.

Tra i biellesi al via anche Avandero - Tricoli sulla stupenda Lancia Stratos ex Darniche. Appuntamento al 2021 per la 19°edizione di una gara entrata ormai nell'olimpo delle competizioni più famose in Europa.