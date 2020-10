Dopo mesi di stop le ginnaste della Pietro Micca tornano sulla pedana di gara

Sabato 3 ottobre, dopo mesi di competizioni annullate dall’emergenza sanitaria, le ginnaste dell’A.P.D. Pietro Micca hanno calcato nuovamente la pedana di gara. Si partecipa finalmente a quella che doveva essere la seconda prova del Campionato Individuale Silver LC, gareggiano per la Pietro Micca: Meirone Letizia, Monguzzi Angelica, Stievano Claudia, Rizzo Emilia, Saporito Alessia e Tosetto Elisa.

Si parte al mattino con le allieve che, nonostante la pausa forzata della primavera passata, presentano il loro programma in sicurezza. Inizio col botto per Letizia (classe 2009) che ottiene ottimi punteggi nei suoi due esercizi, corpo libero e nastro. Un programma eseguito in scioltezza, con grande precisione e carisma, che fa guadagnare a Letizia un meritatissimo primo posto, indossando il primo oro firmato Pietro Micca di questa stagione autunnale. Seguono Angelica e Claudia (classe 2008). Angelica presenta il suo programma a nastro e cerchio, con la sicurezza di una ginnasta esperta.

Buona l’esecuzione di entrambi gli esercizi, frutto della determinazione che la contraddistingue, conclude la gara con un ottimo ottavo posto. Anche Claudia calca la pedana con rinnovata sicurezza, portando di fronte alla giuria un esercizio al corpo libero e uno alla fune. Sulle note decise di un tango, si porta a casa un’ottima esecuzione al corpo libero, buona la prima anche per l’esercizio alla fune che le fanno guadagnare un buonissimo nono posto a fine giornata.

Per il turno del pomeriggio entrano in pedana le junior della Pietro Micca, Emilia, Alessia ed Elisa (classe 2006). Emilia rinnova il suo programma presentando un nuovo esercizio alla palla insieme alla sicurezza delle sue clavette. Si destreggia con l’esperienza di una veterana al suo nuovo programma, portandosi a casa una buonissima esecuzione con la palla. Peccato per un errore all’esecuzione con le clavette, che non le permette di scalare ulteriormente la classifica, ma permettendole comunque di conquistare un ottimo ottavo posto. Alessia ripresenta il suo programma alla palla e alla fune.

Complice l’emozione del ritorno in pedana, commette qualche errore alla palla, buona l’esecuzione alla fune che esegue senza scoraggiarsi, salendo nella classifica fino al meritato settimo posto. La Pietro Micca conclude la giornata con Elisa a cerchio e nastro. Un programma rodato per Elisa, che presenta in scioltezza una buona esecuzione al cerchio, pulita e sicura. L’esecuzione al nastro penalizzata da qualche errore di troppo dopo una settimana intensa, le fa comunque guadagnare un buonissimo decimo posto fra le avversarie, chiudendo così la giornata di gara per la Pietro Micca.

Dopo i mesi di fermo degli allenamenti e del campionato a causa dell’emergenza sanitaria, le tecniche Marta Nicolo, Irina Liovina, Gaia Cincotta ed Elisabetta Rosso fanno i loro più grandi complimenti alle ginnaste che, nonostante le difficoltà e le nuove disposizioni, sono tornate in pedana senza paure, dimostrando per la Pietro Micca coraggio e determinazione. Solo il primo di una lunga serie di weekend di competizioni per recuperare il campionato, in bocca al lupo a tutte le ginnaste Pietro Micca impegnate nelle prossime gare.