Biella Rugby, da Aosta arriva Alberto Duc

26 anni, architetto, cresciuto tra le fila dello Stade Valdotain Rugby di Aosta, la terza linea Alberto Duc, giocherà con la maglia del Biella Rugby per la stagione al via il prossimo novembre.

“Conosco il club di Biella da molti anni, vivendo e giocando ad Aosta ho avuto molte occasioni per vedere la struttura e confrontarmi con i membri dello staff. Ho accettato al volo la chiamata del direttore sportivo Musso per una crescita personale e per mettermi in gioco dal punto di vista sportivo. Mi sono già allenato con i nuovi compagni per una settimana e devo dire di essere stato ben accolto da tutti. Ho ritrovato Lancione, Zorzetto e Calosso, tre aostani doc come me e con alcuni di loro ho già giocato ai tempi delle giovanili. L’ambiente mi è piaciuto molto. Ho riscontrato grande serietà da parte dello staff tecnico. Nel complesso, una grande accoglienza. Certo, io non arrivo con una grande background professionistico dal punto di vista sportivo, avendo sempre giocato in Serie C con Aosta, ma questo mi stimola ancora di più perché mi costringe a confrontarmi ogni giorno con ragazzi che hanno un passato sportivo più prestigioso del mio e mi auguro di poter essere anch’io, al più presto, tra le prime scelte di coach Birchall”.