Alla scoperta della Rovella, sospesa “Ri-camminiAMO… il nostro Paese”

“Ri-camminiAMO… il nostro Paese” alla scoperta della Rovella e zone limitrofe è stata annullata. A darne notizia gli organizzatori, che in una nota stampa dichiarano: "Carissimi, la drammatica alluvione che ha colpito anche il nostro Biellese ci sta imponendo una pausa di riflessione. Le condizioni ambientali nei boschi sono pessime e chi potrebbe andare a ripulire i sentieri è impegnato in interventi più urgenti. In più c'è la questione Coronavirus: la situazione sta peggiorando e c'è una crescente preoccupazione tra le gente. Per queste ragioni abbiamo pensato di sospendere la nostra camminata di domenica 11 ottobre. In attesa di giorni migliori, però, continuiamo a lavorare al progetto Cuore verde che resta uno dei nostri obiettivi da realizzare entro il 2021".