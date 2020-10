Maltempo, Cirio al Santuario di San Giovanni d'Andorno. Martinazzo: “Visita significativa”

In molti hanno accolto ieri pomeriggio il presidente della Regione Alberto Cirio, in visita al Santuario di San Giovanni d'Andorno, colpito duramente nei giorni scorsi da una violenta frana. La guida del Piemonte ha constatato di persona le criticità emerse osservando da vicino i danni riscontrati nei locali del complesso religioso.

“La sua presenza è stata significativa – sottolinea il presidente di Cordar Biella Gabriele Martinazzo, residente da tutta una vita in Valle Cervo – Personalmente ho vissuto da vicino quei terribili momenti durante la notte in cui il maltempo ha provocato danni ingenti a tutto il Biellese. Con il mio staff ho lavorato assiduamente e tempestivamente alla riparazione di prese e tubature. Ma i danni causati, e in via di definizione, sono di grande entità”.

Insieme a lui, anche il consigliere comunale di Sagliano Micca e, già coordinatrice provinciale di Azzurro Donna, che commenta: “Auspico che vengano al più presto eseguiti interventi concreti nelle aree della Valle Cervo così gravemente colpite. Serve una politica di interventi duraturi e preventivi e non solo più di 'rattoppi' come è stato fatto negli ultimi anni, altrimenti i comuni montani rischiano un pericoloso isolamento. Forza Italia è fiduciosa nel Presidente Cirio, che ha espresso la volontà di cercare 'soluzioni definitive' contro i danni sempre più frequenti che il maltempo ha ultimamente provocato nel nostro Biellese”.