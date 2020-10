DL agosto, Pichetto (FI): “Governo spreca occasione, senza FI sarebbe andata peggio”

"Il governo spreca un’altra occasione per rilanciare l’economia. Non gli sono bastati neppure 25 miliardi per mettere finalmente in campo misure davvero efficaci. Nonostante in commissione Bilancio siano stati approvati alcuni emendamenti presentati da Forza Italia al decreto Agosto, l'esecutivo è stato comunque insensibile a molte richieste che vengono dal mondo produttivo come, ad esempio, l’utilizzo dei voucher o le garanzie di credito per le imprese in procedura di ristrutturazione. Ce l'abbiamo messa tutta per migliorare un provvedimento che abbiamo sempre criticato per norme che palesemente creavano solo debito pubblico senza veri e propri interventi strutturali.

L'approvazione delle nostre proposte emendative dimostra che il lavoro di Forza Italia va nella giusta direzione, che è quella del sostegno concreto alle imprese, ai lavoratori e ai cittadini che hanno avuto maggiori difficoltà nei mesi di emergenza Covid. Il nostro pacchetto di emendamenti infatti prevede un sostegno per l'avvio delle nuove imprese, già oggetto del disegno di legge Bernini, un'estensione dei benefici per i lavoratori fragili e per i soggetti affetti da autismo, contributi concreti alle strutture alberghiere, al settore ricreativo, dell'intrattenimento e termale. Inoltre, una tax credit sul sistema cultura, un sostegno agli ambulanti e al settore strategico della pesca. Interventi mirati anche a implementare il bonus sisma e il bonus per le calamità nella regione Veneto. Infine, abbiamo ottenuto anche la proroga al 31 ottobre della regolarizzazione dei versamenti delle imposte, inizialmente previsti per il 16 settembre. In questo momento di grave difficoltà per tanti italiani, è certamente una grande soddisfazione l'approvazione delle nostre proposte che sanano almeno in parte la palese incapacità del governo, ma resta l'amaro in bocca per quanto Conte e i suoi ministri avrebbero potuto fare e non hanno fatto". Lo dichiara il senatore Gilberto Pichetto, capogruppo di Forza Italia in Commissione Bilancio.