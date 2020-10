Biella, l'assessore Elena Chiorino ispeziona le aziende agricole danneggiate

L’esponente della giunta Regionale, accompagnata dal responsabile della Coldiretti biellese, Paolo Seitone, ha visitato un'impresa a Chiavazza, gravemente colpita dall’esondazione del Cervo: «Massima solidarietà agli imprenditori agricoli danneggiati dalla furia del maltempo».

L’assessore regionale Elena Chiorino, esponente biellese della giunta Cirio, ha visitato questa mattina l’azienda agricola di Roberto Mercandino (vice presidente Coldiretti Biella-Vercelli) accompagnata dal responsabile della Coldiretti biellese, Paolo Seitone. «Insieme all’assessore - spiega Seitone - abbiamo preso atto dei gravi danni provocati dall’esondazione del fiume Cervo a valle di Biella, in frazione Chiavazza, dove ha sede l’azienda di Mercandino. Nella notte del 2 ottobre l’esondazione del torrente ha provocato lo sradicamento di circa 10 ettari di colture di colza e prato, allagando con 60-70 centimetri d’acqua il terreno, ricoprendolo di sassi e detriti».

Seitone ha ringraziato l’assessore per la sua presenza e la vicinanza al territorio chiedendo, come priorità «il ripristino della passerella sul Cervo necessaria a raggiungere l’altre sponda, nella quale sono presenti altri 20-30 ettari di terreno coltivato. Questa è la priorità. Per riparare il terreno danneggiato - conclude Seitone - i tempi tecnici non potranno essere brevi in quanto occorre ripristinare lo spietramento e ricostruire la cotica di coltura. Lavori che potranno essere effettuati nei prossimi mesi».

«Così come ieri insieme al presidente Alberto Cirio - spiega l’assessore Chiorino - anche oggi ho voluto toccare con mano tutti i danni che l’alluvione ha causato al mio territorio, in questo caso alle imprese agricole, che rappresentano una risorsa fondamentale e da tutelare. Come esponente della giunta regionale e come biellese, oltre a esprimere tutta la mia solidarietà agli imprenditori colpiti da questo disastro - conclude Chiorino - mi impegnerò da subito per fare in modo che tutti i lavori di ripristino vengano svolti nel minor tempo possibile».