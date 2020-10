Diamant Lux riapre oggi con spazi rinnovati e luminosi

Lo storico negozio di illuminazione di Strada Trossi riapre le porte ai suoi clienti dopo una breve chiusura, dedicata al completo rinnovamento del negozio.I clienti che, da oggi, entreranno da Diamant Lux, potranno notare sin da subito i grandi cambiamenti: un ambiente più chiaro e luminoso, ordinato e studiato nei minimi dettagli, con prodotti disposti in maniera semplificata; questo, per agevolare il cliente nella ricerca del prodotto d’illuminazione perfetto, selezionando la ricerca in base al colore e allo stile.

Ad occuparsi interamente del rinnovo del locale è stata Federica, responsabile del negozio di Gaglianico: “Sono davvero soddisfatta del risultato ottenuto; era da molto tempo che avevo in mente di apportare qualche cambiamento e, quest’anno, ho colto l’occasione per farlo. Abbiamo lavorato sodo per 9 giorni, ma ne è valsa davvero la pena”.

Tra i cambiamenti nati dalla creatività di Federica, i visitatori potranno accomodarsi nei due nuovi “salottini” del negozio, pensati e creati appositamente per accogliere i clienti e far godere loro di un momento di relax durante l’acquisto in negozio. Inoltre, in occasione della riapertura, nei prossimi giorni Diamant Lux rilascerà ad ogni visitatore un piccolo omaggio.

Diamant Lux si trova a Gaglianico in via Camillo Cavour 74 (Strada Trossi).Per info: Tel. 015 543234