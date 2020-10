Aipb e Gruppo Sella annunciano l’avvio della “Certificazione Esg”

AIPB, Associazione Italiana Private Banking, e il Gruppo Sella annunciano l’avviodel percorso formativo per Private Banker e Consulenti Finanziari dedicato alle competenze ESG di 100Banker del Gruppo. L’Associazione ha disegnato e realizzato questo progetto con l’obiettivo di accrescere la conoscenza e fareformazione sui temi ESG (Environmental, Social, Governance) per consentire ai professionisti e agliinvestitori di orientarsi nel mondo, relativamente nuovo, degli investimenti sostenibili e responsabili, conuna piena padronanza di termini e contenuti. Il Gruppo Sella ha deciso di coinvolgere 100 suoi private banker e consulenti finanziari di Banca Sella e diBanca Patrimoni Sella & C. in questo percorso formativo per sensibilizzare i partecipanti sulle tematicheESG e sul ruolo strategico di questo tipo di investimenti, aumentando le loro conoscenze e competenze inun settore che sta dimostrando tutte le sue potenzialità.

Nonostante l’elevata instabilità dei mercati finanziari, infatti, i dati del primo trimestre del 2020 dimostranoun interesse crescente degli investitori nelle tematiche ambientali, sociali e di governance: i flussi nettipositivi nei fondi sostenibili sono stati pari a 45,6 miliardi di dollari a livello globale, contro riscatti netti per384,7 miliardi dagli strumenti tradizionali. L’Europa si conferma la regione più sensibile sui temi ESG, conuna quota del 72,5% sul totale della raccolta.“Anche in Italia il settore degli investimenti sostenibili e responsabili (SRI) è in forte aumento con uncrescente interesse da parte della clientela Private: i criteri di sostenibilità, responsabilità sociale einclusività stanno diventando, da un lato, rilevanti per il risparmiatore nella scelta del proprio consulente difiducia e, dall’altro, si configurano come un fattore competitivo determinante per l’industria; con questaCertificazione l’Associazione risponde all’esigenza di accrescere la conoscenza e fare formazione su questetematiche” dichiara Antonella Massari, Segretario Generale di AIPB.

Dallo studio( 1 ) che AIPB effettua ogni anno su un campione di 650 clienti Private su diverse tematiche, èemerso che circa metà dei rispondenti (48%) giudica positivamente gli investimenti sostenibili eresponsabili, riconoscendone gli effetti positivi per le future generazioni. Vi è inoltre un convincimentodiffuso e consistente tra i clienti imprenditori intervistati (75%) che l’attenzione alla sostenibilità crei valorenel tempo per tutti gli attori legati all’impresa.I clienti Private mostrano quindi un interesse crescente per gli investimenti sostenibili e responsabili, allostesso tempo avvertono l’esigenza di essere guidati. Il 38% di questi ultimi dichiara che si rivolgerebbe a unPrivate Banker per avere un supporto in tema di prodotti SRI.1 AIPB: Indagine sulla clientela Private in Italia, 2019“Per poter continuare a fornire una consulenza sempre di eccellenza ai nostri clienti, abbiamo deciso diessere fra i primi in Italia a dotare i nostri private banker e consulenti finanziari della certificazione ESGrilasciata dall’Associazione Italiana Private Banking.

Attraverso questa iniziativa, in linea con l’attenzioneche il nostro Gruppo da sempre dedica ai temi legati alla sostenibilità, poniamo un importante tasselloformativo per accrescere le nostre competenze sui temi della finanza sostenibile e sui fattori ESG, semprepiù al centro dell’interesse e della sensibilità degli investitori. Per noi sarà una straordinaria opportunità diaggiungere valore alla proposta di consulenza” – afferma Carlo Giausa, Responsabile dei servizi diInvestimento e Private Banking del Gruppo Sella“Nell’ideale filiera che collega Produttori di strumenti e servizi finanziari, Distributori e Investitori, èessenziale che il Private Banker/Consulente Finanziario come principale influencer degli investimentisostenibili e responsabili possegga competenze avanzate su questi temi” - commenta il Professor MauroCamelia, professore aggregato di Economia degli Intermediari Finanziari dell’Università di Siena e Direttore Scientifico della Certificazione ESG. Il percorso formativo per la Certificazione ESG avrà una durata di 30 ore.

Il piano di studi è stato disegnatosulle specifiche richieste Consob a seguito dell’entrata in vigore del nuovo regolamento intermediari, cheha concluso la fase di recepimento nell’ordinamento italiano della direttiva MiFID II. Il percorso è conformeai requisiti di conoscenza e competenza previsti da ESMA (30 ore annuali) e al Regolamento IVASS per ilmantenimento (15 ore annuali). Il corpo docente è composto da: Professori Universitari di prestigiosi Atenei Italiani, autorevoliprofessionisti del settore, esponenti dell’industria del Private Banking, opinion leader del settore. Per il conseguimento della Certificazione è previsto un esame al termine del percorso.

AIPB è l’Associazione che riunisce i principali operatori nazionali e internazionali del Private Banking, Università, Centridi ricerca, Società di servizi, Associazioni di settore, Studi legali e professionali. Nata nel 2004, AIPB è un networkinterdisciplinare che condivide le proprie competenze distintive per la creazione, lo sviluppo e l’allargamento dellacultura del Private Banking che si rivolge a famiglie e individui con patrimoni significativi ed esigenze complesse diinvestimento. Gli operatori del Private Banking mettono a disposizione di questa clientela competenze qualificate, un’ampia gamma di servizi personalizzati in base alle specifiche esigenze di ogni singolo cliente e struttureorganizzative dedicate. Perseguendo qualità ed eccellenza, scopo di AIPB è promuovere e valorizzare, attraversocostanti attività istituzionali, culturali e formative il servizio di Private Banking in termini di competenza, trasparenzaed efficacia nei confronti dei bisogni e delle necessità di individui e famiglie.