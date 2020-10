Covid-free da mesi le RSA di “Sereni Orizzonti” in provincia di Biella

Risultano Covid-free da diversi mesi le Residenze protette per anziani gestite da “Sereni Orizzonti” a Viverone (“Casa Albert”) e a Ronco Biellese (“Il Giardino”). Un risultato ottimale, in controtendenza rispetto al graduale aumento dei casi recentemente registrato in provincia di Biella, che riempie di soddisfazione i direttori e il personale di queste strutture, quotidianamente impegnati nell’accurata sanificazione degli ambienti così come nell’utilizzo scrupoloso di mascherine, guanti e camici monouso.

Per i familiari degli ospiti il prezzo da pagare per la sicurezza dei propri cari sono purtroppo le limitazioni imposte durante le visite: ancora adesso sono consentiti soltanto incontri protetti (con mascherina e gel igienizzante) e a distanza di due metri di un solo congiunto per massimo mezz’ora, su appuntamento e alla presenza comunque di un operatore. Con l’arrivo della stagione fredda in ciascuna Rsa di “Sereni Orizzonti” si sta nel frattempo allestendo un’apposita stanza dedicata alle visite, attrezzata con una parete divisoria in plexiglass trasparente.

Per ovviare alla forzata limitazione dei contatti, in tutti questi mesi è stato comunque sempre garantito in determinate fasce orarie, con particolare attenzione agli ospiti allettati, un regolare servizio di videochiamata ai propri familiari tramite WhatsApp o via Skype: una medicina davvero efficace, in grado di risollevare immediatamente l’umore suscitando forti emozioni positive.