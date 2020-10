Fumetti al Ricetto, il borgo medievale si prepara ad accogliere la sesta edizione

Nella splendida cornice del Ricetto di Candelo, l'antico borgo medievale apre le sue porte anche quest’anno, per il sesto consecutivo, e ospita nelle sue botteghe autori e autrici del fumetto per il Festival “Fumetti al Ricetto”. L’evento si svolgerà l’11 ottobre e saranno messe in atto tutte le misure di sicurezza necessarie (obbligo di mascherina, ingressi contingentati, dispenser disinfettanti, percorsi obbligatori di ingresso e di uscita, rispetto delle distanze ecc.). Il Festival del Fumetto trasformerà il Ricetto in capitale del fumetto e sarà organizzato dall'Associazione culturale Creativecomics (che da 13 anni organizza eventi legati ai comics) con il Comune di Candelo e la collaborazione di Pro loco e I Borghi Srl, La direzione artistica dell’evento è a cura del fumettista Daniele Statella.

Gli autori

Al festival del fumetto i disegnatori mostreranno al pubblico come nasce la loro arte. Saranno presenti: Mattia Surroz (Disney, Bonelli), Sergio Giardo (Nathan Never, Bonelli Ed.), Armitano (Dylan Dog, Bonelli Ed.), Dario Viotti (Dampyr, Bonelli Ed.), Daniele Statella (Dampyr, Julia, Bonelli Ed.), Sergio Cabella (Topolino, Disney), Ivan Calcaterra (Dragonero, Bonelli Ed.), Fabrizio De Fabritiis (Zagor, Bonelli Ed.), Federica Di Meo (Somnia, Panini comics), Ugo Verdi (Legs, Cronaca di Topolinia), Giorgio Gualandris (Dampyr, Bonelli Ed.), Andrea Osella (Cagiostro Ed.), Nicolò Santoro (Uomo Pasta), Davide Barzi (scen.Nathan Never, Don Camillo), Alberto Locatelli (Renoir Ed., Midian Comics), Riccardo Nunziati (Diabolik, Astorina), Luca Bonardi (Alan Ford, Bunker press), Michele Carminati (It Comics, Sbam Comics), Bruno Testa (Warner bros, De Agostini), Paula (Maison Bleue Art Gallery), Pietro Gandolfi (scen. Midian Comics), Rossana Berretta (Balthazar, Dimoon), Alessandro Sidoti (scen. Balthazar, Dimoon), Evandro Straccini (scrittore), Mariano De Biase (Odessa, Bonelli Ed.), Claudio Chiaverotti (scen. Dylan Dog, Morgan Lost).

Le mostre

- “Fotografia e Fumetto”. In occasione della grande mostra fotografica “In prospettiva”, Fumetti al Ricetto presenta un viaggio attraverso i due linguaggi, fotografia e fumetto per scoprire che non sono poi così distanti. A cura di Veronica Sinetti e Gabriele Pani per Associazione Creativecomics.

-“Il fotoromanzo diaboliko” il primo e tuttora unico fotoromanzo tratto dal fumetto del Re del terrore Diabolik ed Eva Kant realizzato da Daniele Statella.

- Diabolik visto dalla matita di Riccardo Nunziati. Esposizione delle illustrazioni e tavole del disegnatore di Diabolik Riccardo Nunziati.

Il programma

- Dalle 10 alle 19 mostra mercato tra le Rue e aperitivo comics: sarà possibile acquistare un coupon che consente di ottenere un aperitivo (o variante analcolica) con degustazione prodotti del territorio (e variante veg) e un disegno sketch a scelta tra gli autori presenti oltre ai portfolio realizzati in esclusiva.

- Ore 11 incontro "Diabolik e don Camillo: uomini in nero” Davide Barzi (sceneggiatore e scrittore) dialoga con Riccardo Nunziati (disegnatore di Diabolik).

- Ore 15,30 incontro "Ritorno al buio" con Claudio Chiaverotti (scen. MorganLost, Dylan Dog) e Armitano (dis. Dylan Dog). Moderatore: Davide Barziore.

- Ore 17 presentazione della terza edizione del concorso artistico di fumetto “Premio Nuvolosa”. Presenti organizzatori e autorità.