Come scegliere le scarpe adatte a te

Le scarpe ogni giorno ci accompagnano per casa, al lavoro, nel tempo libero, ma quale importanza diamo loro e, soprattutto, come le scegliamo?

Sicuramente per estetica, comfort, e tipo di utilizzo, ma in quanti sanno scegliere la giusta scarpa per i propri bisogni, soprattutto quando si vuole migliorare la propria camminata, postura o quando si porta un plantare?

Una calzatura viene progettata su una forma, viene scelta la tomaia, la fodera, il tipo di allacciatura, il fondo, il contrafforte, il puntale ed eventuale plantare.

Noi le troviamo sugli scaffali ma, quando realizzate con cura, tutti questi particolari devono essere armoniosi come gli ingranaggi di un orologio, soprattutto se il plantare sarà su misura.

Quando hai bisogni o esigenze speciali puoi aver bisogno di aiuto nella scelta della corretta calzatura, soprattutto se porti un plantare.

Nelle nostre sedi puoi trovare un’ampia scelta di calzature adeguate a bisogni particolari e un buon supporto tecnico per la scelta, grazie alla presenza di personale specializzato e tecnici ortopedici. Su appuntamento è inoltre possibile fare una visita podologica, anche questo può aiutare a capire cosa meglio scegliere, per il tuo piede e la tua calzatura.

Non basta una scarpa qualsiasi in cui inserire il plantare. Un esempio che sovente mi viene spontaneo è paragonare le scarpe con plantari agli occhiali con lente correttive. Metteresti le tue lenti in una montatura comprata in un grande magazzino? Io no, e così anche i miei plantari. Vorrei portare l’attenzione su tutte quelle calzature definite dispositivo medico classe 1, sviluppate per inserimento di un plantare personalizzato e certificato, garantito dall’utilizzo di materiali di prima scelta.

Una “calzatura dispositivo medico”, quando prescritta, è scaricabile fiscalmente, esattamente come un farmaco. Quindi si possono ridurre i costi che possono sembrare alti ma, se si analizza il processo di costruzione e le materie prime, sono adeguati.

La calzatura viene scelta calcolando non solo la lunghezza del piede (numero di scarpe), ma anche secondo la calzata (circonferenza della zona metatarsi del piede) per risolvere problemi e migliorare la deambulazione.





Barbara Bertinazzi - tecnico ortopedico

