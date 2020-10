Raccolta rifiuti in alta Valle Cervo durante l'emergenza, in arrivo nuovi bidoni: ecco le novità

“Proficuo incontro ieri pomeriggio, prima della visita del presidente Cirio, presso il comune di Campiglia con il presidente di Cosrab Gabriele Bodo Sasso ed il presidente di Seab Luca Rossetto per definire la raccolta dei rifiuti per le prossime settimane”. A scriverlo, in una nota stampa, i sindaci dell'alta Valle del Cervo (Francesca Delmastro, Maurizio Piatti e Carlo Rosazza Prin) a proposito della raccolta rifiuti nei loro comuni.

“La necessità nasce dall'esigenza di non affliggere ulteriormente un territorio già gravemente colpito dall'alluvione - spiegano i primi cittadini - Entro la giornata di giovedì verranno posizionati nuovi bidoni per la raccolta del vetro. I nuovi bidoni, di dimensione più ridotta, consentiranno ai mezzi già utilizzati per la raccolta degli altri rifiuti, di raccogliere anche il vetro. I comuni dell'alta Valle del Cervo, uniti intorno a Cosrab e Seab a cui va il ringraziamento per la prontezza di intervento, hanno voluto lanciare il primo segnale ai cittadini: le amministrazioni ci sono e lavorano instancabilmente per rendere meno gravoso questo duro momento per la popolazione. Manterremo il decoro urbano nonostante le difficoltà”.