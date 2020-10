Maltempo, Genio militare in Valle Cervo: 3 mesi per riaprire la strada. Mosca: "Pensavo più rapidità"

Di parola. Il Governatore Cirio ha mantenuto la sua promessa fatta appena 24 ore prima. Il Genio militare, martedì 6 ottobre mattina, era in Valle Cervo, a Campiglia Cervo, sulla strada provinciale 100, per le misurazioni necessarie alla relazione sullo stato di fatto e relative procedure per i lavori di ripristino dell'arteria. Ci sono 50 metri circa da coprire dopo la frana di venerdì notte alla Malpensà. Parola d'ordine resta "velocità". Siamo quasi a metà ottobre e l'inverno impietoso incombe perciò è necessario agire in maniera snella e non burocratica. Il più presto possibile.

Due le possibili soluzioni che verranno probabilmente prese in esame, in base alla tempistica e ai costi: la costruzione di un ponte provvisorio in ferro (Baily) o procedere con l'opera definitiva, lavori per circa tre settimane che potrebbero aggirarsi intorno a una spesa di circa 150 mila euro. Per ora siamo partiti bene, le parole anticipate nella giornata di domenica dalla parlamentare biellese Cristina Patelli e rese pubbliche dal presidente della Regione Alberto Cirio durante la visita in Valle Cervo, di ieri pomeriggio, sono state mantenute. Ma nella diretta di lunedì pomeriggio avevamo ventilato la possibilità di lungaggini burocratiche.

"I tempi complessivi per gli studi di fattibilità, l’approvazione dei costi da parte della Regione, l’approvvigionamento della struttura e la sua realizzazione complessivamente potrebbero essere di 2/3 mesi, per questo, in accordo con la provincia di Biella si è ritenuto di attivare immediatamente un professionista per realizzare il progetto di rifacimento della strada ed una analisi dei costi.

Sinceramente -commenta il Consigliere Regionale della Lega Michele Mosca- pensavo che la realizzazione della struttura da parte dell’Esercito fosse più veloce, purtroppo anche in questo caso la componente burocratica incide in maniera determinante rispetto ai tempi veri e propri di realizzazione che sono stimati in soli 15 giorni. Queste tempistiche non sono modificabili dall’assessorato regionale, dobbiamo attendere che il Comando di Battaglione ci fornisca lo studio di fattibilità ed il relativo preventivo per poi approvarli e dare il nulla osta all’esecuzione dei lavori".

Nel pomeriggio, appena dopo la ripartenza dei militari, il sindaco Maurizio Piatti ha avvisato i cittadini che è fiducioso per il guado sul rio Rivazza che permette il passaggio dall'Asmara a scendere verso la Balma. "Entro giovedì penso si possa riaprire in modo da salire da Quittengo e riscendere dall'Asmara -annuncia Piatti-. Sempre nei prossimi due giorni dovrebbe entrare in funzione la navetta dell'Atap, da Sagliano e Piedicavallo, per chi avesse l'intenzione di prendere il bus".

Ma non solo Campiglia Cervo è di interesse regionale. L'assessore alle Infrastrutture Marco Gabusi, anche lui nel gruppo in visita con Cirio, ha dichiarato che sono a disposizione 100 mila euro per Rosazza e 250 mila euro per Piedicavallo. Questo denaro, inserito nel capitolo di "fondi di somma urgenza" potranno tornar comodo al sindaco Francesca Delmastro per la sistemazione della frana in mezzo a Rosazza e al promo cittadi di Piedicavallo, Carlo Rosazza Prin per il nuovo ponte alla fine del paese, danneggiato seriamente dal rio Mologna.