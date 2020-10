A Biella consegnate 8 scacchiere agli hotel della città FOTO

Oggi sono state consegnate alcune scacchiere ai sette hotel cittadini e all’Ostello di Biella, nell’ambito di un evento che si è tenuto presso la sala convegni del Museo del Territorio. L’iniziativa dell’A.S.D. Scacchi Club Valle Mosso è nata nell’ambito delle tante attività che porta avanti l’associazione che è nata nel 1990, con sede nel comune di Valle Mosso.

L'associazione sportiva ha iniziato fin da subito la collaborazione con il territorio attivando corsi presso le scuole, eventi di sensibilizzazione e di conoscenza, attività di scoperta e di accompagnamento dei talenti, ed inoltre, l'organizzazione di molti tornei nei differenti comuni della provincia fra cui il Torneo Internazionale Annuale Città di Biella. Questa iniziativa, che si avvale del patrocinio della Città di Biella, va nella stessa direzione, questa volta sostenendo gli operatori dell’accoglienza turistica e donando loro una scacchiera in legno, personalizzata, che potranno mettere a disposizione dei loro ospiti.

Il sindaco di Biella, Claudio Corradino, insieme all’assessore al turismo, Barbara Greggio, che hanno dato l’avvio all’evento, hanno dichiarato quanto segue: “Quando si viaggia all’estero, specie in nord Europa, è frequente notare alcuni ospiti degli alberghi intenti a sfidarsi a scacchi in un angolo della hall o in una saletta. Un momento insieme di gioco e di allenamento dell’attenzione. È un servizio che si offre al cliente che, nei tempi morti e nelle attese che accadono viaggiando, può dedicarsi a questo antico gioco ed è anche un prezioso oggetto di arredamento. Ringrazio Club Valle Mosso, nella persona del presidente, Franco Zecchini, e del presidente onorario, Andrea Botto Poala, per la bella e generosa iniziativa. Questa Amministrazione sta lavorando molto in ambito turistico, a partire dalla mentalità dell’accoglienza dell’ospite che deve essere ricevuto e coccolato, e queste belle scacchiere che oggi vengono donate ai nostri operatori sono un vero e proprio strumento d’accoglienza, oltre che di diffusione della filosofia della riflessione”.

Il presidente Scacchi Club Valle Mosso, Franco Zecchini, spiega che “l’idea di donare queste scacchiere personalizzate alle strutture alberghiere della città di Biella è venuta al nostro Presidente Onorario, Andrea Botto Poala, l’idea è piaciuta subito al consiglio perché in linea con le attività che mettiamo in campo dalla nascita della nostra associazione che intende promuovere il gioco degli scacchi in tutte i suoi ambiti: come attività di gioco, come disciplina sportiva, come occupazione formativa ed educativa della mente. Siamo orgogliosi degli ottimi risultati avuti da alcuni nostri associati, anche giovanissimi, che hanno raggiunto livelli altissimi delle competizioni, partecipando a tornei internazionali e dunque portando il nome del Biellese nel mondo”.