Cavaglià: Partono i giovedì gastronomici del Ristorante Golf Club

I piatti autunnali, con sua maestà il tartufo bianco apriranno “I giovedì gastronomici” del Ristorante del Golf Cavaglià. Ogni settimana verrà proposta una serata a tema culinario con l’abbinamento dell’ampia lista vini, con la possibilità, allo stesso tempo, di cenare con menù alla carta.

"Dopo vent’anni abbiamo abbandonato il marchio Rossocuoco Steak House con l’intenzione di ampliare la nostra proposta, in linea con le esigenze legate al turismo e alla degustazione dell’enogastronomia del territorio – spiega l’AD Paolo Schellino -. Il nostro ristorante prevede una selezione giornaliera di piatti che spazia dalle già note specialità di carne ai classici della cucina italiana, oltre alla produzione propria di dolci e pasta fresca curate dallo chef Paolo Pagani e la sua brigata. Per esaudire le richieste di soci e frequentatori è disponibile anche il menù del golfista a € 12,50".



Il Ristorante è aperto tutti i giorni, a pranzo, dalle 12 alle 15, e dall’8 ottobre, oltre alle serate di venerdì e sabato, sarà aperto anche di giovedì, dalle 19,30 alle 23.

Non è tutto: la location è attrezzata per essere utilizzata con ampia veranda vista golf, ideale anche per pranzi di lavoro e festeggiare eventi e cerimonie come comunioni, cresime, matrimoni e battesimi.

Sale meeting.

La struttura dispone anche di 5 sale meeting, 3 delle quali con vista su campo da golf, in grado di ospitare fino a 150 persone e di una panoramica terrazza con vista sul campo da golf e sulla piscina estiva dove è possibile organizzare cerimonie e banchetti fino a 250 invitati. Le sale riunioni hanno in dotazione tutti i “confort” tecnologici piu’ moderni: connessione ad internet in Wi Fi con accesso libero oppure con cavo e switch per più computer.

Golf Club.

Con il trascorrere degli anni il Golf Club Cavaglià è cresciuto in qualità e nel numero delle buche. Dalle iniziali 6 buche del 1998 si è arrivati nel 1999 a 9 buche Par 73 con doppie partenze e nel 2001 sono state inaugurate 6 buche executives. Nel 2014 sono iniziati i lavori per la trasformazione dei terreni in un unico percorso a 18 buche par 68 inaugurato con una Pro Am il 24 Aprile 2015. Il Golf Club Cavaglià propone quote annue full comprensive di piscina e tennis a partire da 125€ (Under 18) fino a un massimo di 1775€ (adulto Over 40). Con tariffe personalizzate in base alla fascia d'età (ad esempio una persona di 30 anni paga 1075€) e specifiche per i neofiti a cui viene riservata una quota di 875€.

Sono inoltre disponibili corsi per neofiti adulti e giovani con la formula "Prova il golf" a 99€, comprensivi di attrezzatura e palline.

Tra i servizi a disposizione anche 8 postazioni Tesla Supercharger per auto elettriche.

Il Golf Club Cavaglià si trova in via Santhià 75 sulla strada statale che collega Santhià a Biella a pochi minuti dal casello sullo snodo autostradale Milano-Torino e Genova-Aosta.

È consigliata la prenotazione (0161/966771).