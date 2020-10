Sala Biellese, martedì Consiglio Comunale presso il salone della Pro Loco

Il Consiglio Comunale di Sala Biellese, convocato per martedì 6 ottobre alle 21, si terrà presso il salone della Pro Loco Sala Biellese e Bornasco, in via Ottavio Rivetti 3.

Oltre all'approvazione dei verbali della seduta del 21 luglio, l'ordine del giorno dell'assemblea prevede due acquisizioni. Quella di una particella di terreno dal Comune di Zubiena, che si trova all'interno del campeggio del paese; e quella degli impianti di illuminazione pubblica di Enel Sole presenti sul territorio comunale, con l'approvazione bozza atto di cessione.

Completano il programma dei lavori la variazione di bilancio numero 4 all'esercizio finanziario 2020/2022, e la presa d'atto di accettazione del patrimonio residuo della Fondazione Opera Pia Notaio Ercole Cesale con vincolo di destinazione ai servizi socio assistenziali.