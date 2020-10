Tennis, il Challenger Biella parla sudamericano

Epilogo inconsueto per il torneo di singolare del 23° Challenger Biella, che si è concluso questa mattina, lunedì 5 ottobre, sul campo centrale della Biella Tennis Academy di via Liguria, con la vittoria dell'argentino Facundo Bagnis (prossimo numero 116 del ranking mondiale), che ha sconfitto in finale lo sloveno Blaz Kavicic, costretto al ritiro per uno stiramento muscolare ai flessori della coscia procuratosi alla fine del secondo set.

Seconda partita in cui Facundo Bagnis ha pareggiato il conto dei set. Dopo l'interruzione di ieri per la pioggia, il match è ripreso alle 11 di oggi sul 7-6, 4-3 per Kavicic, il quale ha perso 3 game consecutivi consentendo al suo avversario di vincere il set per 6-4. Per Kavicic, oltre al danno la beffa dell'infortunio proprio all'ultimo scambio del secondo set ed il conseguente ritiro, con Facundo Bagnis che si aggiudica il titolo.

23° Challenger Biella organizzato dal maestro Cosimo Napolitano, il quale sta già programmando un nuovo Challenger per inizio 2021, questa volta indoor con sede principale il Pala Pajetta. "Si è concluso questa mattina l’Atp Challenger Biella 2020 - si legge sulla pagina Facebook di Biella Tennis Academy - organizzato da Paco Sas con a capo Cosimo Napolitano. I ringraziamenti vanno a Cosimo ed al suo staff, agli sponsor, alle istituzioni e alla Regione per la riuscita di questo bellissimo torneo. Ci rivediamo a febbraio 2021 con un Atp Challenger indoor".