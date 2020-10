La Marmora-bonprix è campionessa regionale di squadra di ritmica

Sabato al Palaforum degli Orsi, organizzato dalla La Marmora-Bonprix, si è svolto per la sezione Ritmica il Campionato regionale d’Insieme Gold e Silver ed il Campionato individuale Silver di livello C. Le ginnaste Camilla Ferraris, Cecilia Medri, Alice Livelli, Virginia Spicuglia e Noemi Nania hanno conquistato il titolo di Campionesse regionali d’insieme Silver del massimo livello LD, superando di svariati punti le squadre che le hanno seguite sul podio, il Cuneoginnastica e l’ Eurogymnica.

L’esercizio ideato da Gianna Cagliano con l’aiuto di Silvia Bozzonetti, tecnicamente e coreograficamente di grande valore, è stato reso dalle ginnaste in maniera molto positiva ed il risultato ha convinto tutta la giuria che ha decretato la loro vittoria. Unico neo è stata la mancanza del pubblico che avrebbe supportato ancora di più l’esecuzione delle ginnaste ma lo svolgimento a porte chiuse, come richiesto dalla situazione odierna, non ha permesso questa gioia. Comunque tutta la gara, che ha visto succedersi sulla pedana nell’arco della giornata circa centocinquanta ginnaste, è stata trasmessa in diretta streaming sulla pagina facebook della La Marmora, seguita da moltissimi utenti.

Contemporaneamente a Padova l’Artistica Femminile della La Marmora-Bonprix ha partecipato al Campionato interregionale individuale Gold con Beatrice Vivaldi, una delle più giovani partecipanti a questa importante gara avendo compiuto otto anni a febbraio, limite minimo per svolgere attività agonistica. Beatrice, non avendo potuto partecipare ad alcuna gara nel periodo del lockdown, si è trovata ad affrontare per la prima volta, senza alcuna esperienza, unica ginnasta biellese nella prima fascia d’età, una gara così importante in un contesto interregionale. Marta Beraldo, la tecnica di grande valore tecnico ed umano che l’ha preparata con grande competenza, è soddisfatta del risultato di questa giovanissima che non ha ceduto all’ansia ed ha condotto, quasi perfettamente, la sua prima gara a livello agonistico ottenendo la quattordicesima posizione.