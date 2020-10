Ciclismo: Il francese Saint Guilhem domina la 78esima Torino-Biella FOTO e VIDEO

Dopo 24 anni è tornata la classica di ciclismo Torino-Biella. La gara, con partenza dalla Reggia di Venaria e arrivo al Battistero di Biella, si è svolta nella giornata di ieri, 4 ottobre.

"Ce l'abbiamo fatta" commenta con un sospiro di sollievo il presidente Ucab Filippo Borrione. "Con questa gara abbiamo voluto lanciare un forte messaggio di vitalità - prosegue - collegando due luoghi diversi come la splendida Reggia di Venaria e il cuore della città di Biella. È stata un'esperienza voluta, sofferta, ma finalmente è arrivata. Ringrazio di cuore tutti coloro che hanno creduto in me".