Parcheggio a pagamento ospedale, Ponderano Merita: “Sindaco verifichi atti e non si defili dal dibattito”

"I parcheggi del nuovo ospedale sono da anni al centro del dibattito tra i cittadini e i sindaci del territorio. Gli spunti demagogici del “tutto gratis” assumono da sempre un grande fascino che trova fatalmente un brusco risveglio nell’altrettanto non negoziabile desiderio di manutenzione, pulizia e gestione. Qualunque sia la posizione sulla tariffa politica che è stata individuata, è oggettivo che la gestione delle aree esterne dell’ospedale non sarebbe sostenibile in proprio da nessuno dei comuni del territorio.

Aver dovuto affrontare la questione non è stato facile, né dal punto di vista amministrativo, né da quello umano, con la consapevolezza che chi quell’area la deve percorrere, quasi sempre lo fa a malincuore. È cronaca di questi giorni che diverse sigle sindacali hanno manifestato il loro dissenso circa la possibilità che i lavoratori non ASL (per loro la gratuità è già prevista) e i volontari che svolgono la loro attività presso il nosocomio si trovino a dover pagare il parcheggio. Tale preoccupazione pare assolutamente condivisibile nel merito e se, per quanto riguarda i lavoratori, la battaglia contro l’ingiustizia dell’onere del parcheggio probabilmente dovrebbe trovare come interlocutore anche la parte datoriale, per i volontari l’attenzione deve essere massima.

Diversamente però di quanto molti stanno pontificando, l’Amministrazione precedente ha cercato di tutelare tale utenza. Quello che è sconcertante, e che ci porta oggi a voler chiarire la situazione, è che il Sindaco Locca, scrollandosi da dosso ogni addebito con la consueta “eleganza” sintomo della vecchia politica che rappresenta, sia immemore del contenuto della convenzione sottoscritta con Asl, del capitolato di appalto e del contratto sottoscritto, che pur, per buona parte, lo vedevano protagonista come Responsabile Unico del Procedimento durante il suo precedente incarico presso l’ufficio tecnico comunale.

L’art. 11 del capitolato licenziato dalla precedente Giunta comunale infatti, salvo che la parte tecnica abbia apportato modifiche in sordina, recitava “L’Amministrazione Comunale si riserva in qualsiasi momento la facoltà di istituire specifiche esenzioni individuate in ragione della loro utilità sociale nonché abbonamenti agevolativi. L’esenzione dal pagamento di soggetti diversi dal personale di Asl Bi, verrà pertanto gestita, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale (di concerto con Asl Bi) che fornirà al Concessionario apposito elenco nominativo”. Orbene, nell’interesse di tutti, chiediamo che la questione venga affrontata con la dovuta professionalità verificando la documentazione e, qualora si riscontrino le auspicate conferme, non ci si nasconda dietro a un comodo diniego ma ci si adoperi per la tutela del cittadino che, da quando l’ospedale è sul nostro territorio comunale, assume una connotazione più ampia e complessa".