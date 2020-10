Dal Nord Ovest - Tragedia a Carema, trovata morta una donna di 48 anni all'interno di una cantina

Una scoperta terribile, quindi la chiamata ai soccorsi, ma purtroppo non c'era più nulla da fare. E' stata trovata morta all'interno di una cantina a Carema, nel territorio del Canavese, una donna di 48 anni.

Ad accorgersi che qualcosa non andava è stato il compagno, che ha fatto partire la richiesta di aiuto al 112. Sul posto, un bed & breakfast non molto distante dai confini con la vicina Val d'Aosta, sono arrivati anche i carabinieri: la vittima era all'interno di un tino utilizzato per lavorare l'uva.

Si indaga per ricostruire le cause e la dinamica, anche se una delle ipotesi è che possano essere state le esalazioni provenienti dal mosto a causare un malore, fino alla caduta all'interno del grosso contenitore e la morte.