"Abbiamo trovato conforto nella vostra vicinanza. Grazie". Il ricordo di Tiziano Bonato nelle parole della moglie e del figlio

"Ci sono momenti nella vita in cui si comprende chi veramente ti è amico e su cui puoi fare affidamento. La sofferenza e il senso di vuoto lasciato dalla tragica scomparsa di Tiziano hanno trovato conforto nella vostra vicinanza e nell’affetto che ci avete dimostrato. Vi ringraziamo per esservi uniti al nostro dolore e per aver dato con noi l’estremo saluto a un marito, un padre, un figlio nonché un amico che rimarrà sempre nei nostri cuori.

Esprimiamo la nostra gratitudine all’A.I.B. Piemonte, alla Protezione civile, al Comune di Roppolo, al Comune di Piverone, al Comune di Salussola, al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, ai colleghi della Polynt, al Comitato Mamme di Roppolo, al Comitato Carnevale di Anzasco, alla Banda Musicale e alla Corale di Roppolo, a don Genesio Berghino, a don Adriano Bregolin e a tutti coloro che si sono adoperati per sostenerci".

Simonetta e Emanuele