Camera di Commercio, ecco la nuova disposizione degli uffici di Biella

Da giovedì 1° ottobre, la sede biellese della Camera di commercio di Biella e Vercelli ha cambiato la propria disposizione interna degli uffici lasciando i piani 4° e 5° a uno studio associato che ha preso in locazione gli spazi per trasferire la propria sede.

I dipendenti della sede di Biella sono stati quindi redistribuiti nei primi tre piani dell’immobile di via Aldo Moro 15, ma i servizi alle imprese rimarranno invariati e non subiranno nessun ridimensionamento.

“Trasferimenti volontari e pensionamenti – spiega il Segretario Generale dell’ente camerale, Gianpiero Masera – hanno ridotto il numero dei nostri dipendenti a 29, ben 17 in meno rispetto ai 46 che erano presenti, nel 2001, al momento del trasferimento degli uffici della ex Camera di Commercio di Biella nell’attuale immobile. La sede era dimensionata per quel numero e anche per attività più istituzionali legate alla presenza della Giunta e del Consiglio camerale. Stante la riduzione del personale, l’accorpamento con la ex Camera di Commercio di Vercelli e l’avvento delle tecnologie digitali che permettono lo smart working e moltissime altre iniziative che prima si dovevano effettuare in presenza, la superficie di 2.450 metri quadri dell’immobile appariva sovradimensionata; motivo per cui abbiamo pensato di affittare gli ultimi due piani, per uno spazio complessivo di 518 metri quadrati. L’uso ottimizzato di tutti i piani ci permette di mantenere inefficienza l’intero immobile e di ottenere anche un’entrata finanziaria suppletiva che va nella direzione della spending review”.