Tennis, sospesa la finale del singolare del Challenger Biella

Bisognerà aspettare domani, sempre tempo permettendo, per conoscere il vincitore del singolare del Challenger Biella, il torneo internazionale maschile di tennis in corso sui campi della Biella Tennis Academy.

La finale di oggi, domenica 4 ottobre, tra lo sloveno Blaz Kavicic e l'argentino Facundo Bagnis, è stata infatti interrotta da Giove Pluvio al settimo game del secondo set sul punteggio di 3-3, con Kavicic in vantaggio di una partita vinta al tie-break.

Match fino a quel momento equilibratissimo. Nel primo set Bagnis si era portato avanti 3-0, ma Kavicic lo aveva subito raggiunto sul 3-3, e aveva breakkato per il 4-3. Controbreak dell'argentino per il 4-4 e poi gli sfidanti avevano tenuto il servizio fino al 6-6 per il tie-break, nel quale Kavicic aveva la meglio per 7-4.

Sulle ali dell'entusiasmo del primo set vinto, nel secondo lo sloveno si porta avanti 2-0, ma immediata era la reazione di Bagnis che cotrobreakkava e pareggiava sul 2-2. Negli ultimi due game giocati i finalisti tenevano il servizio per il 3-3. Iniziava il settimo game, 15-0 per Kavicic e poi la pioggia e tutti a casa. Si ricomincia domani, lunedì 5 ottobre, alle 11 sul campo centrale.

Il torneo di doppio, invece, ha decretato i suoi vincitori. Il finlandese Heliovaara ed il polacco Walcow che, con il punteggio di 7-5 6-3, hanno sconfitto in finale l'inglese Glasspool e lo statunitense Lawson.