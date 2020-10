Domenica nera per Biellese e Fulgor Valdengo sconfitte in casa

Weekend difficile per il calcio del Biellese in questa seconda giornata di Eccellenza. Lo Stresa porta nuovamente a casa tre punti contro una squadra del nostro territorio battendo la Biellese con il risultato di 2 a 0. La Fulgor, dopo aver perso nella prima giornata contro lo Stresa, rimane ancora a 0 punti dopo la sconfitta contro l’RG Ticino per 1 a 3. Entrambe le squadre biellesi, perciò, non agguantano il primo successo davanti al proprio pubblico.

Risultati del 2° turno

Alicese Orizzonti vs Accademia Borgomanero 2 - 4

Borgaro Nobis vs Verbania 2 - 2

Borgovercelli vs La Pianese rinviata

Settimo vs Venaria Reale 0 - 2

Città di Baveno vs Doufour Varallo 4 - 1

FR Valdengo vs RG Ticino 1 - 3

LG Trino vs Aygreville 2 - 3

La Biellese vs Stresa 0 - 2

Pro Eureka vs Oleggio 0 - 1

Classifica

Stresa, RG Ticino, Città di Baveno e Venaria Reale 6

Oleggio 4

La Biellese, Aygreville, Accademia di Borgomanero e Doufour Varallo 3

Verbania e Borgaro Nobis 2

La Pianese, Alicese Orizzonti e Settimo 1

Borgovercelli, LG Trino, Pro Eureka e FG Valdengo 0