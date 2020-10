Ridurre emolumento giunta per aumentare fondi imprese, bocciata la mozione del PD biellese

Riceviamo e pubblichiamo:

"Abbiamo presentato una mozione, proposta a maggio, ma per la calendarizzazione del Consiglio discussa solo ieri, chiedendo alla giunta di ridursi l'emolumento per aumentare il fondo stanziato con lo scopo di supportare le imprese cittadine in difficoltà a causa del covid e al tempo stesso dare la possibilità ai consiglieri di rinunciare, volontariamente, al proprio gettone per devolverlo nel medesimo fondo.

Dopo il nostro intervento di presentazione della mozione, la maggioranza, senza neanche prendere in considerazione la proposta e senza dare alcuna spiegazione, ha bocciato la mozione: 6 si (PD e M5S, che erano i presentatori, 2 astenuti delle Liste Civiche e 18 contrari cioè la maggioranza compatta, perché i restanti erano assenti). Dal nostro punto di vista tale comportamento è molto grave, il gesto che proponevamo era non solo simbolico, ma di sostanza, perché avrebbe permesso di incrementare il fondo di almeno un 25%. Mentre invece la sostanza manca alla tanto sbandierata vicinanza alle persone che questa maggioranza si vanta di avere: è solo di facciata. A ulteriore riprova di questo, va evidenziato che i 200.000 euro del fondo di cui sopra, sono stati accantonati, ma ancora non sono stati destinati, nonostante diverse proposte arrivate dalle minoranze, di cui nessuna però è stata presa in considerazione".